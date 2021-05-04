Türkiye'nin satın aldığı BioNTech aşısında yolsuzluk iddiası

Gazeteci Serdar Akinan, Prof. Dr. Uğur Şahin’in BioNTech aşısını Türkiye’ye kar etmeden vermek istediğini ama Ankara’nın bunu kabul etmediğini öne sürdü. Akinan, teklifin kabul edilmemesiyle ilgili ise, “Niye çünkü havuza para gitmeyecek?” dedi.

Koronavirüs salgınında vaka sayısı artarken aşı krizi ise devam ediyor. Gazeteci Serdar Akinan katıldığı bir programda BioNTech aşısına ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya attı. Akinan, BioNTech CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin’in aşıyı Türkiye’ye kar etmeden vermek istediğini ama Ankara’nın bunu kabul etmediğini söyledi.

Akinan, “Sonradan öğrendim ki Uğur Şahin diyor ki; ‘Ben iki ülkeye bu aşıyı kar etmeden vereceğim. Bir tanesi Almanya. Yetiştiğim, doğduğum ve vatandaşı olduğum yer. Diğeri Türkiye, benim ana vatanım. Bununla ilgili görüşmeler yapılıyor Ankara’da. Ve diyorlar ki Çin aşısını referans alarak biz size 9 dolar vereceğiz’ ve Ankara kabul etmiyor” ifadelerini kullandı.

Aşıda aracı firma iddialarını gündeme getiren Akinan, teklifin kabul edilmemesiyle ilgili ise, “Niye çünkü havuza para gitmeyecek? Hangi firma alacak? Adam diyor ki; ‘Ben bunu yapmam. Rakam neyse o rakamdan veririm.’ Bu büyük bir skandal. Ben bunun ileride bir şekilde ortaya çıkacağını düşünüyorum” dedi.

“SPUTNİK V İLE İLGİLİ DE DAHA ÖNCE PAZARLIKLARIN YAPILDIĞI ORTAYA ÇIKTI”

Sinovac aşısında aracı firma iddialarını “Aşı krizi başlandığında medyaya yansıdı aslında Sinovac’ı getirmek için ‘DMO direk alım yapacak’ dediler. Sonra ne yaptılar? Türkiye’de bir sağlık firmasının yöentim kurulunu ele geçirdiler Keymen İlaç adında. Ve Keymen İlaç Sinovac firmasıyla anlaştı. Anlaştığı rakam basına da yansıdı, Flakon’u 12 dolar. Sonradan ortaya çıktı Çin’den çıkış fiyatıyla Türkiye’ye giriş rakamı arasında 5 dolar civarında fark var. Bu kimin cebine gitti? Burada bir skandal patladı” ifadeleriyle hatırlatan Akinan, benzer bir durumun Sputnik V aşısı için de yaşandığını öne sürdü.

Akinan, “Sputnik V aşısıyla ilgili de aslında daha önce pazarlıkların yapıldığı ortaya çıktı. Ve ortaya bir firma çıktı Viscoran. Sahibi kim Öztürk Oranç. AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı. Ve bakıyoruz adam roket gibi yükselmiş ve en son Vakıf Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olmuş. Şimdi Viscoran firma aşıyı kaç paradan kaç satacak? Bunları sorabiliyor muyuz?” dedi.