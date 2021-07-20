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Türkiye'nin sıcaklık rekoru kırıldı: 49,1

Türkiye'nin sıcaklık rekoru kırıldı: 49,1

Türkiye genelinde sıcak hava dalgası etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 49,1 derece ile sıcaklık rekoru kırıldı.

İlçede gün içerisinde termometre 49.1 dereceyi gösterdi. Türkiye'de ölçülmüş en yüksek sıcaklık rekoru 49 derece ile yine Cizre ilçesinde ölçüldü. Vatandaşların nefes almakta zorlandığı ilçede bugün termometreler 49.1 dereceyi gösterdi.

Türkiye'de şu ana kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık

Cizre ilçesi, bugün yapılan ölçümlerle rekorunu 0.1 derece yükselterek 49.1 ile şu ana kadar Türkiye'de kaydedilen en yüksek sıcaklık değerine ulaştı.

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