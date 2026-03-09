  1. Anasayfa
Türkiye'nin sır cinayetini de onlar çözmüş: Adli suçlara karşı böcekler devrede!

Güncelleme:

Adli entomoloji, suç dünyasının en sessiz tanıklarını kullanarak davaları aydınlatıyor. OMÜ Ziraat Fakültesi'nden Prof. Dr. İslam Saruhan, ceset üzerindeki böceklerin ölüm zamanından, cesedin taşınıp taşınmadığına kadar nasıl kritik deliller sunduğunu açıkladı. Yıllar süren araştırmalar ve Samsun'daki gerçek bir cinayet vakasıyla adli entomolojinin şaşırtıcı gücü! İşte bilimin suç araştırmalarındaki en derinlikli ve çarpıcı yüzü...

Adli tıp ve kriminal araştırmalarda yeni bir dönem: Adli Entomoloji. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölüm Başkanı Prof. Dr. İslam Saruhan, böceklerin biyolojisi ve ekolojisinin suç araştırmalarında nasıl bir "biyolojik saat" görevi gördüğünü detaylandırdı.

Ölüm Zamanının "Biyolojik" Anahtarı

Geleneksel yöntemlerin (vücut ısısı, sertleşme vb.) yetersiz kaldığı durumlarda böcekler devreye giriyor. Prof. Dr. Saruhan, leş sineklerinin (Calliphoridae) cesetlere dakikalar içinde ulaştığını belirterek, "Bu böcekler ölümün gerçekleştiği an biyolojik saati başlatırlar. Larva gelişimi ve tür çeşitliliği, bize ölümün üzerinden günler, haftalar hatta aylar geçmiş olsa dahi net bir zaman dilimi sunar" dedi.

Sadece Ölüm Zamanı Değil: "Yer Tespiti ve Taşınma"

Adli entomolojinin tek işlevi ölüm zamanını bulmak değil. Prof. Dr. Saruhan'a göre, olay yeri incelemede böcekler birer "konum belirleyici" gibi çalışıyor:

Ceset Taşındı mı?

Sadece belirli ekosistemlerde yaşayan böcek türlerinin ceset üzerinde bulunması, kişinin başka bir yerde öldürülüp oraya bırakıldığının kanıtı olabiliyor.

Gözlem: Ceset üzerinde hiç böcek bulunmaması ise kişinin soğuk hava deposu veya kapalı konteyner gibi ortamlarda tutulduğuna işaret ediyor.

Uyuşturucu ve Alkol: Böceklerin larvalarından alınan örnekler, merhumun ölüm öncesi madde kullanıp kullanmadığını dahi ortaya koyabiliyor.

Samsun'daki Vaka: 2003'teki korkunç cinayeti böcekler aydınlattı

Prof. Dr. Saruhan, bilimin gücünü 2003 yılında Samsun'da yaşanan bir cinayetle örneklendirdi. Kurupelit Kampüsü ormanlık alanda bulunan ve iskeletleşmiş durumdaki kadın cesedi üzerinde yapılan incelemede, böcek türleri cesedin yaklaşık 30 günlük olduğunu işaret etti. Yapılan adli soruşturma sonunda cesedin 34 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Bu tahmin, vakanın çözülmesinde ve kimlik tespitinde kilit rol oynadı.

Türkiye'de 25 Yıllık Bilimsel Birikim

Türkiye'de son 25 yılda bu alanda ciddi bir akademik altyapı kurulduğunu belirten Saruhan, pek çok üniversitede yüksek lisans ve doktora tezleri ile dünya literatürüne giren makaleler üretildiğini vurguladı. Adli entomoloji artık, Türkiye'deki faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasında en güvenilir bilimsel dayanaklardan biri haline geldi.

