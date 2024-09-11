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Türkiye'nin suç oranı en yüksek ve en düşük şehirleri belli oldu

Türkiye'nin suç oranı en yüksek ve en düşük şehirleri belli oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye’nin suç oranı en yüksek ve en düşük şehirlerini sıraladı.

TÜİK suç oranlarının en yüksek ve en düşük olduğu illeri sıraladı. Yapılan araştırmalarda illerin nüfusuna oranla işledikleri suç oranları dikkat alındı. Sonuçlara göre suç oranı nüfusuna oranla en düşük olan ilimiz yüz binde 156 suç oranı ile Adıyaman olurken suç oranı en yüksek olan ilimiz ise yüz binde 970 ile Aydın oldu.

TÜİK'e göre suç oranı en yüksek 10 şehrimiz

Aydın suç oranı: Yüz binde 970
Denizli suç oranı: Yüz binde 902
Çorum suç oranı: Yüz binde 871
Antalya suç oranı: Yüz binde 847
Aksaray suç oranı: Yüz binde 838
Karaman suç oranı: Yüz binde 836
Manisa suç oranı: Yüz binde 834
Isparta suç oranı: Yüz binde 828
İzmir suç oranı: Yüz binde 801
Uşak suç oranı: Yüz binde 801

TÜİK'e göre suç oranı en düşük 10 şehrimiz

Adıyaman suç oranı: Yüz binde 156
Şırnak suç oranı: Yüz binde 159
Bitlis suç oranı: Yüz binde 175
Siirt suç oranı: Yüz binde 175
Bayburt suç oranı: Yüz binde 186
Muş suç oranı: Yüz binde 188
Erzincan suç oranı: Yüz binde 191
Hakkari suç oranı: Yüz binde 192
Mardin suç oranı: Yüz binde 194
Erzurum suç oranı: Yüz binde 196

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