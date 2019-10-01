Türkiye'nin Suriye sınıdırında dikkat çeken ayrıntı

Kaçak geçişlerin önlenmesi amacıyla başlatılan çalışma kapsamında tesislerde hazırlanan, 1 metre yüksekliğinde, 2,5 metre genişliğinde ve 2 ton 300 kilogram ağırlığında olan beton blokların, sınırdaki noktalara yerleştirilmesi devam ediyor.

4 AYDA TAMAMLANACAK

Yaklaşık 21 kilometrelik sınır boyunca konulan beton blokların üzerine yüksek güvenlikli panel çit ve 2 metre yüksekliğinde direkler yerleştiriliyor. Direklerin, çitlerin üzerinde kalan çatal bölümüne ise 3 sıra jiletli tel çekiliyor. Duvarların monte çalışmasının yaklaşık 4 ayda tamamlanması planlanıyor.

Hatay’ın Altınözü ilçesi Hacıpaşa Mahallesi’nde, 6 ay önce başlayan çalışma tamamlandı. Hacıpaşa Mahallesi’nde 20 kilometrelik sınır hattında da beton bloklar, sınırdaki noktalara yerleştirildi. Duvarların üzerine çit ve jiletli tel çekildi.