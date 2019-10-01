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  3. 01 Ekim 2019 17:25

Türkiye'nin Suriye sınıdırında dikkat çeken ayrıntı

Hatay'da Suriye'den ülkeye kaçak yolla geçişlerin önlenmesi amacıyla yapılan beton blokların üzerine ek olarak yüksek güvenlik amacıyla panel çit ve jiletli tel çekiliyor.

Türkiye'nin Suriye sınıdırında dikkat çeken ayrıntı
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Kaçak geçişlerin önlenmesi amacıyla başlatılan çalışma kapsamında tesislerde hazırlanan, 1 metre yüksekliğinde, 2,5 metre genişliğinde ve 2 ton 300 kilogram ağırlığında olan beton blokların, sınırdaki noktalara yerleştirilmesi devam ediyor.

4 AYDA TAMAMLANACAK

Yaklaşık 21 kilometrelik sınır boyunca konulan beton blokların üzerine yüksek güvenlikli panel çit ve 2 metre yüksekliğinde direkler yerleştiriliyor. Direklerin, çitlerin üzerinde kalan çatal bölümüne ise 3 sıra jiletli tel çekiliyor. Duvarların monte çalışmasının yaklaşık 4 ayda tamamlanması planlanıyor.

Hatay’ın Altınözü ilçesi Hacıpaşa Mahallesi’nde, 6 ay önce başlayan çalışma tamamlandı. Hacıpaşa Mahallesi’nde 20 kilometrelik sınır hattında da beton bloklar, sınırdaki noktalara yerleştirildi. Duvarların üzerine çit ve jiletli tel çekildi.

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