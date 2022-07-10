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Türkiye'nin tatil cennetinde nüfus 1 milyona dayandı

Türkiye'nin tatil cennetinde nüfus 1 milyona dayandı

İzmir Çeşme'de Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de tatilci akını yaşanıyor. Nüfusu 1 milyona dayanan ilçede şiddetli rüzgara rağmen vatandaşlar denize girmeye devam etti.

İzmir’in Çeşme ilçesinde bayram yoğunluğu yaşanıyor. Arife gününden itibaren ilçeye gitmeye başlayan tatilciler, bölgedeki otelleri yüzde 90 oranında doldurdu.

Yerleşik nüfusu 40 bin olan Çeşme'nin nüfusu bayramın ikinci günü ise 1 milyona yaklaştı.

Çeşme’nin en ünlü plajlarından biri olan Ilıca Plajı’nda da yaşanan nüfus yoğunluğu göze çarptı. 3 kilometrelik şeridi olan plaja giden vatandaşlar, kumsalları hıncahınç doldurdu.

Rüzgarın da zaman zaman şiddetini artırdığı plajda bazı vatandaşlar yüzerek vakit geçirirken, bazıları da güneşlenmeyi tercih etti.

Tatil için Çeşme’ye giden Ramazan Kavkaç isimli vatandaş, “Burada ilk günümüz. Çok güzel ve dolu dolu geçiyor. Gezilecek yerler var, denizi çok güzel. Rüzgar var ama bizi etkilemiyor” dedi.

Sezer Demir ise, “Buraya ilk kez geliyorum. Çok güzel bir yer. Kalabalık ama bizim için problem değil. Daha çok aileler var, ortam güzel” diye konuştu. 

Etiketler çeşme izmir nüfus tatilci bayram tatili turizm yerli turist
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