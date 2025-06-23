Türkiye'nin tatil cennetini cehenneme çeviren otele rekor ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Muğla Fethiye'de Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde bulunan Karataş Plajı'ndaki otele, dereye atık su deşarjı nedeniyle 1 milyon 337 bin 354 TL idari ceza uyguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü ekipleri, Fethiye Karataş Plajı'ndaki otelde yaptıkları denetimde atık suların arıtılmadan Değirmenboğazı Deresi'ne deşarj edildiğini tespit etti.

Arıtma tesisi bulunmayan otelle ilgili tutanak tutularak, 2782 sayılı Çevre Kanunu kapsamında işlem yapıldı. Söz konusu işletmenin Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi'nde kalması nedeniyle para cezası, 2 katına çıkarılarak 1 milyon 337 bin 354 TL olarak uygulandı.

Muğla İl Müdürlüğü ekipleri, aynı otelle ilgili gelen ihbarlar üzerine 31 Mayıs'ta da denetim yapmış, kaçak bir bina, soyunma-giyinme kabinleri, cankurtaran kulesi, wc-duş gibi birimlerin inşasına başlandığı belirlemişti.

Otel önündeki plajda peyzaj çalışmalarının da usulsüz yapıldığı tespit edilmişti. Deniz içine yüzer iskelenin yapıldığı ve inşa faaliyetlerinin de devam ettiği görülen otel işletmesine, 3 milyon 343 bin 272 TL idari ceza uygulanmıştı.

DHA