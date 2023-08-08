Türkiye'nin tek kadın TSE araç kontrol merkezi işletmecisi

İzmir’in Aliağa ilçesinde TSE Araç Kontrol Merkezi sahibi Gökçe Genceroğlu Ulutaş (34) Türkiye’de 81 ildeki tek kadın işletmeci olarak dikkat çekiyor.

İzmir'de yaşayan ¬Gökçe Genceroğlu Ulutaş (34) Türkiye'de 81 ilde yer alan TSE Araç Kontrol Merkezleri arasındaki tek kadın patron. Aynı zamanda Ankara'da lojistik firması sahibi olan Ulutaş bağımsız denetçi Gökhan Ulutaş (35) ile bir yıllık evli. 6 aylık hamile Gökçe Uluştaş eşiyle beraber 3 ay sonra dünyaya gelecek kızlarını kucaklarına almak için sabırsızlanırken, bir yandan da işiyle ilgileniyor. Gökçe Ulutaş, araç muayene ve kontrol alanında Türkiye'deki tek kadın patron olması nedeniyle büyük ilgi çekiyor. Aliağa'daki kontrol merkezinde 4 TSE mühendisi ile 4 personel görev yapıyor. Ankara'daki lojistik firması ise 20 kişiye istihdam sağlıyor.

Sabah gazetesinden Ceyhan Torlak'ın haberine göre Aliağa'daki merkezde Gökçe Ulutaş ekibiyle beraber vize öncesi tadilat yapılmış araçların kontrolünü yapıyor. Ayrıca Ulutaş, ambulans, atık taşıma ve çeki demiri takılan araçlara onay veriyor. Araç kontrol merkezinde Gökçe Ulutaş ile birlikte Nilgün Emre (39) isimli kadın çalışan da yer alıyor. Gökçe Ulutaş işleri nedeniyle İzmir-Ankara arasında mekik dokuyor. Gökçe Ulutaş ayda ortalama 5 kilometre yol yapıyor.

Ulutaş, "6 aylık hamileyim ancak çalışmayı çok seviyorum. Hamileliğim işime engel değil. Burada ekibimle birlikte araç kontrolü yapıyoruz. Tadilatlı araçlar vize öncesi bize geliyorlar. Bizden onay çıkmazsa vizeye giremiyorlar. Beni görenler ilk başta inanamıyorlar. Buraya gelen araç sahipleri de Türkiye'de 81 ilde araç kontrol merkezi çalıştıran başka kadın patron olmadığı için şaşırıyor. Ayrıca bankalara gittiğimde de eşimi de ya da babamı soruyorlar. İşyerinin bana ait olduğunu söyleyince şaşkınlıkları bir kat daha artıyor. Kadın olarak Türkiye'deki tek TSE Araç Kontrol Merkezi sahibiyim" dedi.

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