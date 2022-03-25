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Türkiye'nin ünlü kuaförü de NFT çıkarttı

Türkiye'nin ünlü kuaförü de NFT çıkarttı

Türkiye'nin ünlü kuaförü Şükrü Dudu, son dönemin en meşhur dijital varlığı NFT'ye giriş yaptı.

Birçok ünlü yıldızın kuaförü olan Şükrü Dudu, sosyal medya hesabından, "Geleceğin dünyasına bugünden hazırlanarak 30 yıldır benimle olan müşterilerime ithafen NFT koleksiyonu çıkardık" dedi.

Şükrü Dudu, Instagram hesabından verdiği müjdeyi şu sözlerle duyurdu: "Geleceğin dünyasına bugünden hazırlanarak 30 yıldır benimle olan müşterilerime ithafen NFT koleksiyonu çıkardık. Sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da ilk kuaför sadakat NFT’si olan koleksiyonun parçalarının uluslararası Pazaryeri opensea.io’dan ziyaret edebilirsiniz.

Hayallerimi gerçekleştirmek konusunda fikirlerime yön verip yardımcı olan bu NFT ve Metaverse dünyasındaki öncü isim, aynı zamanda da müşterim Orkun Bulut'a da teşekkür ederim.

Başlangıcını yaptığım bu koleksiyondaki eserleri satışa sunmayarak benim başarımdaki en büyük etken olan müşterilerime hatıra olarak hediye edeceğim.

Bu dünyada sürekli şekilde var olup, ileride ülkeme ve meslektaşlarıma fayda sağlayacak işlerle de hem konulara dikkat çekip hem de yarıdımda bulunacağım"

Etiketler Türkiye'nin ünlü kuaförü ünlü kuaför ünlü kuaför dudu dudu nft kripto
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