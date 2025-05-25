  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Türkiye'nin ünlü restoran zincirinin patronu havalimanında yolcuyla tartıştı

Türkiye'nin ünlü restoran zincirinin patronu havalimanında yolcuyla tartıştı

Güncelleme:

Ünlü restoran işletmecisi Cüneyt Asan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir yolcuyla tartıştı. Asan tartıştığı yolcuya ‘Sen kimi doğruyorsun?' derken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Günaydın Restoran'ın sahibi olan ve dünyada genelinde ilk Amerikan Barlı Kütüphaneli Kasap'ı açan Cüneyt Asan, iddiaya göre Giresun'daki bir yemek festivaline gitmek üzere bulunduğu İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir yolcuyla tartışma yaşadı. 

Tartıştığı yolcunun kendisine sarf ettiği sözlere sinirlenen Asan'ın ‘Beni mi doğrayacaksın, sen kimi doğruyorsun?' dediği görüldü. 

Çevredekilerin araya girmesiyle tartışma bir süre sonra sonlandı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA

text-ad
Etiketler günaydın et cüneyt asan giresun sabiha gökçen havalimanı kavga tartışma
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
26 Mayıs haftası burç yorumları: İşte haftanın en şanslı ve en riskli burçları 26 Mayıs haftası burç yorumları: İşte haftanın en şanslı ve en riskli burçları ''Osimhen hayranı'' Sergen Yalçın'dan Osimhen için dikkat çeken ifadeler ''Osimhen hayranı'' Sergen Yalçın'dan Osimhen için dikkat çeken ifadeler CHP'li milletvekillerine ''Free İmamoğlu'' pankartı soruşturması! CHP'li milletvekillerine ''Free İmamoğlu'' pankartı soruşturması! GSM operatörlerine ''yıl olmuş 2025 hala telefon çekmiyor cezası'' yağacak! GSM operatörlerine ''yıl olmuş 2025 hala telefon çekmiyor cezası'' yağacak! Şüpheli evdeki onlarca metrelik tünel çıktı, Polis de ne yapacağını şaşırdı! Şüpheli evdeki onlarca metrelik tünel çıktı, Polis de ne yapacağını şaşırdı! Bir ünlü isim daha Türkiye'yi terk etmeye hazırlanıyor Bir ünlü isim daha Türkiye'yi terk etmeye hazırlanıyor Toyota'nın en sevilen hibrit SUV'u yenilenerek geri döndü Toyota'nın en sevilen hibrit SUV'u yenilenerek geri döndü Hadise Maldivler'de yaz sezonunu açtı; cesur paylaşımları olay oldu Hadise Maldivler'de yaz sezonunu açtı; cesur paylaşımları olay oldu Binlerce emekli bayram ikramiyesine ara zam için sokaktaydı Binlerce emekli bayram ikramiyesine ara zam için sokaktaydı Audi ''e-tron çağı''nda merakla beklenen aracını Türkiye'de satışa sundu Audi ''e-tron çağı''nda merakla beklenen aracını Türkiye'de satışa sundu
Bunun adı fırsatçılık değil, dolandırıclık! Kredi kartı ile alışverişte ''fark'' isteyen yanar! Bunun adı fırsatçılık değil, dolandırıclık! Kredi kartı ile alışverişte ''fark'' isteyen yanar! X'in neden çöktüğü belli oldu; açıklama Elon Musk'tan geldi X'in neden çöktüğü belli oldu; açıklama Elon Musk'tan geldi Trafik teröristleri polise saldırdı: 2 polis memuru yaralandı! Trafik teröristleri polise saldırdı: 2 polis memuru yaralandı! Transferin ilk büyük bombası patladı: Leroy Sane Süper Lig'e geliyor! Transferin ilk büyük bombası patladı: Leroy Sane Süper Lig'e geliyor! Polisin kullandığı kiralık araç yürüyen cephanelik çıktı! Polisin kullandığı kiralık araç yürüyen cephanelik çıktı! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için skandal ifadeler! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için skandal ifadeler! İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonu 8 gün önceden bilen gazeteci genel af bombasını patlattı! İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonu 8 gün önceden bilen gazeteci genel af bombasını patlattı! Gazeteci Fatih Altaylı'ya evinin önünde ölüm tehdidi Gazeteci Fatih Altaylı'ya evinin önünde ölüm tehdidi Avrupa'nın kalbinde bir caddeye ''Atatürk'' adı verildi Avrupa'nın kalbinde bir caddeye ''Atatürk'' adı verildi