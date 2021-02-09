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  3. 09 Şubat 2021 08:25

Türkiye'nin Uzay Programı bugün tanıtılacak

Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nın tanıtımı, Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde bugün saat 19.00'da yapılacak.

Türkiye'nin Uzay Programı bugün tanıtılacak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce müjdesini verdiği "Milli Uzay Programı"nın bugün tanıtılacak.

'Uzay insanı' yetiştirmenin yanı sıra fırlatma sistemi, altyapı gibi somut projelerin programda yer alacağı düşünülüyor.

Türkiye Uzay Ajansından heyecanlandıran paylaşım

Türkiye Uzay Ajansı 13 Aralık 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yayımladığı kararname ile kuruldu. Ocak 2019'da yapılan ilk toplantıda ise Milli Uzay Programı'nın yol haritası oluşturuldu.

10 yıllık çerçeve çizilecek

Milli Uzay Programı'nın 10 yıllık vizyon çerçevesinde kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Program çerçevesinde, üniversiteler ve diğer kurumlarla da iş birliği yapılması planlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde ülkenin uzay alanındaki hedef ve projelerinin açıklanacağı Türkiye Uzay Ajansı tarafından hazırlanan Milli Uzay Programı'nın tanıtım toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

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