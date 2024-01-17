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Türkiye'nin uzay yolculuğu bir gün ertelendi

Türkiye'nin uzay yolculuğu bir gün ertelendi
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Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın da yer aldığı uzay yolculuğu ertelendi. SpaceX, "Axıom 3 uçuşu için 18 Ocak Perşembe gününü hedefliyoruz" açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin uzay yolculuğu bir gün ertelendi.

SpaceX'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ax-3 misyonunun  fırlatılması için 18 Ocak Perşembe gününü hedefliyoruz."

Açıklamada ayrıca, verilen ek sürenin, ekiplerin araçta lansman öncesi kontrolleri ve veri analizini tamamlamasına olanak tanıyacağı bildirildi. 

BAKAN KACIR'DAN AÇIKLAMA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları paylaştı:

"İlk astronotumuz Alper Gezeravcı’nın da yer alacağı fırlatma ertelendi. Hedeflenen fırlatma zamanı: 19 Ocak 2024 00:49 (Türkiye saati ile) Bu sürede fırlatma öncesi teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor. Astronotumuz Alper Gezeravcı’nın bu tarihi misyonu başarıyla gerçekleştirmesi için heyecanla beklemeye devam edeceğiz."

Etiketler uzay yolculuk erteleme
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