Türkiye'nin uzaydaki gözü, dev Türk bayrağını fotoğrafladı
Mersin’in Mut ilçesinde Toros Dağları'nın zirvesine işlenen dev Türk bayrağı, Türkiye'nin yerli uydusu GÖKTÜRK-1 tarafından uzaydan görüntülendi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla resmi sosyal medya hesaplarından özel bir paylaşımda bulundu. Yapılan açıklamada, Mersin’in Mut ilçesinde yer alan Toros Dağları'nın zirvesine işlenmiş olan ay-yıldızlı Türk bayrağının, GÖKTÜRK-1 keşif uydusu tarafından uzayın derinliklerinden net bir şekilde görüntülendiği bildirildi.
Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. 107 yıl önce Samsun’da yakılan istiklal meşalesi, bugün aynı ruhla vatan sathında ve uzayın derinliklerinde yanmaya devam ediyor. Mersin’in Mut ilçesinde Torosların zirvesine işlenen ay yıldızlı şanlı bayrağımız, GÖKTÜRK-1 uydusu tarafından görüntülendi. Görüntüler, Hava Kuvvetleri Uzay Komutanlığına bağlı Keşif Uydu Tabur Komutanlığı personeli tarafından kayıt altına alındı. Geçmişinden aldığı güçle; karada, denizde, havada ve uzayda bağımsızlığı için çalışan bir milletin iradesi, bugün de semalarda ve uzayda gururla varlığını göstermektedir. Bağımsızlık mücadelemizin mimarı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" denildi.
Paylaşımda, uydu görüntüsüne de yer verildi.
DHA
