  3. Türkiye'nin vahşi doğası dron kamerasında...

Erzincan’da etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen arazide ilerleyen yaban domuzu sürüsü, havadan görüntülendi.

Erzincan merkeze bağlı Kalecik köyü yakınlarına kadar gelen yaban domuzu sürüsü, açık arazide karda ilerlerken görüntülendi. Bölgeye yakın Çağlayan Beldesinde yaşayan Murat Aydemir, karla kaplı alanlarda hareket eden domuz sürüsünü fark ederek drone ile takibe başladı.

Drone kamerasına yansıyan görüntülerde, yaban domuzlarının kalın kar örtüsü üzerinde koşarak ilerlediği, zaman zaman duraksadığı ve yön değiştirerek birlikte hareket ettiği görüldü. Karla kaplı arazide uyum içinde hareket eden sürü, bir süre sonra dağlık alana doğru yönelerek gözden kayboldu.

Bölgede etkili olan soğuk hava ve yoğun kar yağışı nedeniyle yaban hayvanlarının zaman zaman yerleşim yerlerine yakın alanlarda görülebildiğini belirten vatandaşlar, bu tür durumlarda hayvanlara yaklaşılmaması ve yetkililere bilgi verilmesi gerektiğini ifade etti.

Uzmanlar ise kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının, özellikle kar yağışının yoğun olduğu dönemlerde daha alçak kesimlere ve açık alanlara inebildiğine dikkat çekerek, hem vatandaşların hem de sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

İHA

