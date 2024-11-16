Türkiye'nin vahşi hayatı kamerada: Sürü halinde görüldüler

Elazığ'da dağlık alanda yaşamını sürdüren yaban domuzu sürüsü havadan görüntülendi.

Elazığ'ın merkeze bağlı Şahsuvar köyü Master Dağı'nda anaç ve yavrulardan oluşan yaklaşık 10 yaban domuzu sürüsü görüntülendi. Bölgede çekim yapan doğa fotoğrafçısı Mustafa Sönmez tarafından, açık alanda bir anda ortaya çıkan yaban domuzu sürüsü dron ile görüntüledi. Bir süre tarlada ve ormanlık alanda dolaşan domuz sürüsü, dağlık alan içerisinde gözden kayboldu.

İHA