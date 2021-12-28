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Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne saldırı!

Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne saldırı!

Türkiye'nin Varşova Büyükelçilik binasına molotofkokteylli saldırı düzenlendi. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs polis tarafından kısa sürede gözaltına alınırken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Türkiye'nin Varşova Büyükelçilik binasına molotofkokteylli saldırı düzenlendi. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs polis tarafından kısa sürede gözaltına alınırken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Polonya'nın başkenti Varşova'da Rakowiecka Sokakta bulunan Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği binasına molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi.

3 ADET MOLOTOF ATILDI
Yerel saatle 13.40'ta saldırgan, büyükelçilik binasının personel ve konsolosluk girişi kısmına 3 molotofkokteyli attı. Elçiliği korumakla görevli polisler saldırganı yakalayarak etkisiz hale getirdi. Saldırının ardından elçilik binasının bulunduğu bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirilirken, olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatıldı. Polis köpekleri ile iz süren Varşova polisi, elçilik binasındaki kamera kayıtlarını da incelemeye aldı.

YARALANAN OLMADI
Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği yetkililerinden edinilen bilgiye göre saldırıda kimse yaralanmazken, saldırganın ise 30 yaşlarında bir erkek olduğu öğrenildi. Kimliği açıklanmayan saldırganın Varşova Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun sürdüğü ifade edildi. Olay yerinde polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Etiketler Varşova Büyükelçiliği saldırı türkiye
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