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Türkiye’nin yeni gururu Pirireis Denizaltısı denize indi

Türkiye’nin yeni gururu Pirireis Denizaltısı denize indi
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Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli Denizaltı Projesi kapsamında inşa edilen ilk denizaltı Pirireis'in deniz testleri 6 Aralık'ta başladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli Denizaltı Projesi kapsamında inşa edilen ilk denizaltı Pirireis'in deniz testlerinin 6 Aralık'ta başladığı kaydedildi.

Açıklamada, "Pirireis denizaltımıza icra edeceği harekatlarda emniyetli seyirler ve başarılı görevler dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler Pirireis denizaltısı pirireis
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