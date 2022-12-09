Türkiye’nin yeni gururu Pirireis Denizaltısı denize indi
Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli Denizaltı Projesi kapsamında inşa edilen ilk denizaltı Pirireis'in deniz testleri 6 Aralık'ta başladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli Denizaltı Projesi kapsamında inşa edilen ilk denizaltı Pirireis'in deniz testlerinin 6 Aralık'ta başladığı kaydedildi.
Açıklamada, "Pirireis denizaltımıza icra edeceği harekatlarda emniyetli seyirler ve başarılı görevler dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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