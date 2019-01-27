Türkiye'nin yeni kabusu: ''Risk devam ediyor'' uyarısı...

Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli Antalya'da hortum riskinin devam ettiğini belirtti.



CNN TÜRK Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, yarın yağışlara mola verileceğini Salı günü tekrar Antalya'ya tekrar sağanak geleceğini ve Çarşamba kuvvetleneceğini ifade etti.

Bugün Antalya körfez üzerinde sistemin ömrünü tamamlamamış şekilde hareketli durduğunu belirten Sürmeli, hareketlenmenin kuzeye doğru olduğunu ve bunun da Antalya'nın doğusuna denk geldiğini belirtti.

Beklenen hareketlenmenin dünden daha zayıf olduğunu ancak su baskını riski olduğunu belirten Sürmeli, bugün akşama kalmadan gücünü kısmen yitireceğini ancak sağanak seviyesinde devam edeceğini belirtti, Çarşamba güçlü bir fırtınanın beklendiği konusunda uyardı.

HORTUM İÇİN TEDBİREN NE YAPILABİLİR?

Hortumlar için meteorolojik olarak ilçe bazlı bilgi verilebileceğini belirten Bünyamin Sürmeli "Derme çatma evler ciddi risk altında. Çatılar konusunda çok dikkat edilmeli. Çatı sistemleri kontrol edilmeli. Hareketlenebilecek her şeyin balkonlardaki eşyalar dahil sabitlenmesi gerekiyor. Hortum esnasında cam kenarı ve benzeri bölgelerden uzak durmak gerekiyor. Cam patlama gibi riskler var. Uzak durmakta fayda var" ifadelerini kullandı ve her türlü duruma karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.