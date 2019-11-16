Türkiye'nin yeni Kapadokyası'nda ilk balonlar uçtu

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde bulunan kilise ve manastırları, kaya oluşumlarıyla Kapadokya’nın uzantısı olan Soğanlı Vadisi’nde ilk kez sıcak hava balonu havalandı.

Yeşilhisar ilçesinde yer alan güvercinlik, mağara, barınak, kilise ve manastır olarak kullanılan ilginç kaya oluşumlarıyla Kapadokya’yı andıran Soğanlı Vadisi’nde, ilk kez sıcak hava balonu havalandı. 3 sıcak hava balonu Aziz Barbara (Tahtalı), Karabaş, Kubbeli, Yılanlı kiliselerinin yanındaki düzlükten aynı anda yükseldi. Yaklaşık 45 dakika havada kalan balonlar, Soğanlı yakınındaki araziye iniş yaptı.