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Türkiye'nin yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'ta tarih yine değişti

Türkiye'nin yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'ta tarih yine değişti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha önce defalarca farklı tarih verilen yerli aşıda seri üretime iki ay içinde geçileceğini söyledi. Oysa aşı için açıklanan ilk tarih Nisan'dı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ocak ayında bir açılışta yaptığı konuşma sırasında “En geç nisan ayında kendi aşılarımızı da kullanıma hazır hale getirmiş olacağız” demişti.

 Bakan Koca da aynı dönemde yerli aşının nisanda devreye gireceğini, bu yüzden aşı alımlarında nisana kadar dozları sağlayabilecek şirketlerle görüştüklerini bildirmişti.

Koca, mayıs ayında yaptığı açıklamada ise 3’üncü doz aşıların yerli aşıyla eylül ayında başlayacağını söylemişti.

Bakanlar kurulu sonrası gazetecilere konuşan Koca, Turkovac isimli aşıyla ilgili bu sefer yine farklı tarih verdi: “Yerli aşıyı şimdilik söyleyeyim. Sürpriz diye söyleyemiyoruz, Cumhurbaşkanımız söyler. Biz seri üretime önümüzdeki 1.5-2 ay içinde en geç geçmek istiyoruz ve o hazırlıkları yapıyoruz. Şimdilik bu kadar söyleyeyim.


Yerli aşının etkinlik oranı sorulan Koca, şunları kaydetti: “Rapel (3’üncü) doz uygulamasını gönüllü grupta yapıyoruz. Rapel doz uygulamasının sonuçları zannediyorum üç-dört hafta içerisinde çıkmış olur, onları zaten söylemiş oluruz. Sinovac’la birlikte kıyaslamalı yapılıyor, o kıyası da görmüş olacağız”.

Etiketler turkovac yerli aşı aşı koronavirüs aşısı koronavirüs covid-19 recep tayyip erdoğan fahrettin koca
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