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Türkiye'nin yerli ve milli lazer silahı ALKA ortaya çıktı

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Türkiye'nin 750 metre menzile sahip lazer silahı ile İHA'ları imha edebilen milli lazer hava savunma sistemi ALKA'nın görüntülerini paylaştı.

ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi, hedefleri radarıyla tespit ettikten sonra 750 metre menzile sahip lazer silahı ile döner ve sabit kanatlı insansız hava araçlarını (İHA) imha ediyor. Test çalışmaları devam eden ALKA, ayrıca meskûn mahallerdeki bombalı tuzaklara ve yol kenarlarına yerleştirilen el yapımı patlayıcı düzeneklerine karşı da kullanılabiliyor. ROKETSAN, milli imkanlarla geliştirilen Alka'nın yeni görüntülerini yayınladı. Görüntülerde ALKA'nın hedefleri imha ettiği anlar yer aldı.

İHA

Etiketler roketsan alka yerli ve milli lazer lazer silahı
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