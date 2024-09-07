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Türkiye'nin zirvesinde gizemli cisim paniği

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Kayseri'de Erciyes'in zirvesinde parlayan ve vatandaşlar arasında merak uyandıran cismin ne olduğu belirlendi.

Kayseri'de 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nın zirvesinde kentin farklı noktalarından görülen ve parlayan cisim merak konusu oldu.

İşte o cisim:

Kayseri'de Erciyes'in zirvesinde parlayan ve vatandaşlar arasında merak uyandıran cismin ne olduğu belirlendi.

Yapılan araştırmada, parlayarak merak uyandıran cismin, Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Türk dağcılığının 100. yıl anısına yaptırdığı anıt olduğu ortaya çıktı. Anıtın üzerine bulunan metin şu şekilde:

"Albay Cemil Cahit Toydemir ve ekibinin 28.08.1924 tarihindeki Erciyes Dağı zirve tırmanışı Türk dağcılığının başlangıcı kabul edilmektedir. Bu anıt, Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Türk dağcılığının 100. yılının anısına dağlarda kaybettiğimiz tüm dağcılarımızın aziz hatıraları adına dikilmiştir."

İşte o anıt:

Kayseri'de Erciyes'in zirvesinde parlayan ve vatandaşlar arasında merak uyandıran cismin ne olduğu belirlendi.

İHA

Etiketler gizemli cisim parlayan cisim Kayseri erciyes dağı
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