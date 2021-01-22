Türkiye'ye 10 milyon doz aşı geliyor! Tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci parti Sinovac aşısının bu hafta sonu Türkiye'ye geleceğini açıklamıştı.

NTV'de yer alan habere göre aşıların pazar sabahı Türkiye'ye ulaşması bekleniyor.

Çin'den yarın yola çıkacak aşıları taşıyan kargo uçağı pazar sabahı Türkiye'ye ulaşacak.

10 MİLYON DOZ GELİYOR

İlk partide Çin'den 3 milyon doz gelmişti. Yeni partide ise 10 milyon doz aşı daha gelecek. Böylece Türkiye toplamda 13 milyon doza ulaşmış olacak.

ERDOĞAN: İKİNCİ PARTİ AŞIYA ONAY ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar önce aşı konusunda şu anda ikinci parti aşımız nasip olursa yani onayı çıktı Çin'den. Büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir. Beklentimiz 10 milyon gelecek ve bu yaş grubu, huzurevlerinde vesaire kalanlarına yönelik aşılarımız devam edecek. Aşı süreci devam edecek." ifadelerini kullanmıştı.

AŞILAMADA SON DURUM

Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nın aşı takip platformunda yer alan verilere göre, bugün itibariyle 1 milyon 195 bin 880 kişi koronavirüs aşısı yaptırdı. Aşının ikinci dozu ise 28 gün uygulanacak.