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  3. 30 Kasım 2018 07:45

Türkiye'ye altın kaçıran şebeke çökertildi ! Günde 500 bin euro...

Yunanistan polisi Türkiye’ye altın kaçıran bir şebekeyi çökerttiğini duyurdu.

Türkiye'ye altın kaçıran şebeke çökertildi ! Günde 500 bin euro...
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Yunanistan’da polisin Türkiye’ye altın kaçıran bir şebekeyi çökerttiği öğrenildi. Polisin soruşturma raporunda, altınlar gizli bir imalathanede eritilerek külçeler halinde İstanbul’da bulunan bazı döviz satan ofislerle temasa geçilip piyasaya sürüldüğü kaydedildi. Raporda şebekenin her gün ortalama 500 bin euro değerindeki altını Atina ve Selanik’ten İstanbul seferleri düzenleyen yolcu otobüsleri ile Türkiye’ye kaçırdığı belirtildi.

Operasyon kapsamında 63 kişinin gözaltına alındığı 22 kişinin de hala aranmaya devam edildiği kaydedildi. Öte yandan haberlerde şebekenin Türkiye’de kimlerle iletişime geçtiğine dair bilgi verilmedi.

İHA

altın kaçakçısı , türkiye , yunanistan
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