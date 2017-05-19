Türkiye'ye bayram hediyesi: Teröristlere ağır darbe

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladımız gün terörle mücadele konusunda sevindirici gelişmeler yaşandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan bilgilendirmede, dün meydana gelen "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 terörist Şırnak'ın Silopi ilçesi, Suriye'nin Ayn el Arap (Kobani) bölgesinden kaçan bir terör örgütü PKK/PYD mensubu da Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubu yakalandı.

Bingöl'ün Kiğı ilçesindeki operasyonda, güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada, 3 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerle 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 514 fişek ve 4 el bombası ele geçirildi.