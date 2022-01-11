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Türkiye'ye geçmek istedi; mayına basarak yaralandı

Türkiye'ye geçmek istedi; mayına basarak yaralandı

Suriye’den Türkiye’ye kaçak geçiş yapmaya çalışan Suriyeli bir kadın mayına basması sonucu ağır yaralandı. Sağ ayağı kopan kadın hastaneye kaldırıldı.

1. Hudut Alayı 2. Hudut Taburu Şimşek Hudut Karakolu Sorumluluk alanından Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan Suriyeli Z.A. isimli kadın mayına bastı.

Meydana gelen patlamada sağ ayağı kopan kadın, sınır hattındaki askerlerin yardımıyla mayınlı bölgeden çıkarıldı. Olay yerine çağrılan ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmaya başlandığı bildirildi.

Etiketler suriyeli kadın suriyeli suriye kadın mayın mayınlı arazi
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