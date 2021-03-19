  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. ''Türkiye'ye gelen 1,5 milyon BionTech aşısı neden saklandı ?''

''Türkiye'ye gelen 1,5 milyon BionTech aşısı neden saklandı ?''

CHP Milletvekili Murat Emir, Bloomberg’in bir raporuna dayanarak Avrupa Birliği'nden 1.5 milyon doz Biontech aşısının Türkiye'ye geldiğini söyledi. Emir "Neden saklandı?" diye sordu.

Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye 1.5 milyon doz aşı geldiğini iddia eden CHP’li Murat Emir, kaynak olarak ise Bloomber’in geçtiği bir raporu gösterdi.

Avrupa Birliği’nin 1.5 milyon doz BioNTech aşını Türkiye’ye ihraç ettiğini ifade eden Murat Emir yaptığı paylaşımda "Bloomberg'in haberine göre, AB'den Türkiye'ye 1.5 milyon doz aşı ihraç edilmiş görünüyor. Haber doğruysa Pfizer aşısı çoktan gelmiş ve el altından kullanılıyor olabilir. Artık açıklama yapmayacağım diyerek bizi yabancı ajanslara muhtaç eden bakandan acil açıklama bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de de uygulanacak olan BioNTech aşısının etki oranı açıklandıTürkiye'de de uygulanacak olan BioNTech aşısının etki oranı açıklandıGüncel

 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Mart ayı sonuna kadar Türkiye'ye 4.5 milyon doz aşı geleceğini açıklamıştı. Ancak, aşıların geldiğine dair herhangi bir bilgi paylaşılmamıştı.

 Bloomberg'in haberinde yer alan bilgiye göre 15 Mart tarihi itibariyle Türkiye'ye 1.5 milyon doz aşı ihraç edilmiş durumda.

Etiketler Murat Emir biontech aşı Türkiye
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Olmadı baştan! VAR sistemi yine değişiyor!
Meclis'i terk etmeyen Gergerlioğlu, yer yatağında yatıyor
10 yıllık eşini av tüfeğiyle katletti
''Skandal'' isim göreve geri döndü!
Ünlü oyuncuya tecavüz suçlaması! Gözyaşlarıyla anlattı
Mİsvak'tan tepki çeken 18 Mart karikatürü
Merkez'in faiz kararı sonrası, altın, dolar ve euro dibi gördü!
İşte hafta sonu yarın sokağa çıkma yasağı olan iller listesi!
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kızına rakip oldu
İşte Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yerine adı öne çıkan 2 isim