Türkiye'ye gelen Rus turistler için ''karantina'' çağrısı

İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, Delta varyantının vakaların yüzde 90’ını oluşturduğu, aşılamanın ise yüzde 10’da kaldığı Rusya’dan gelecek turistlere karantina uygulanmasını istedi.

İlk olarak Hindistan’da tespit edilen Delta varyantı 100’ü aşkın ülkede görüldü. Varyantın diğer corona virüsü varyantlarından yüzde 60 daha bulaşıcı olduğu söyleniyor. Delta varyantına dikkat çeken DSÖ de salgının yavaşlamadığı uyarısında bulunmuştu.

Hindistan ve Bangladeş gibi ülkelerden gelenlerin sıkı tedbirlerle karşılandığını ancak aynı uygulamaların Ruslara karşı esnetildiği belirten doktor Çamlı, bu şekildeki hareketlenmenin ülke genelinde Delta varyantını yayacağını öngörmenin zor olmadığını dile getirdi.

ANKA Haber Ajansı’na konuşan Çamlı, “Delta varyantının çok yoğun, aşılama oranlarının ise düşük olduğu bölgelerden gelen turistler için karantina uygulanmalı” dedi.

‘Antijen çok güvenilir değil’

İzmir Tabip Odası başkanı şunları söyledi: “Rusya’dan ülkemize çok sayıda turist geldi. Yurda girişleri sırasında birtakım tetkikler yapılsa da yeterli değil. Hızlı antijen dediğimiz güvenilirliği çok yüksek olmayan testlerle bile giriş yapabiliyorlar. Antalya Tabip Odası başkanımızın Delta varyantının en çok görüldüğü şehrin Antalya olduğuna dair bir açıklaması var.

Bu da bizim yeterince tedbir alamadığımızın göstergesi. Yaz tatilinde turistik hareketlenmenin artacağını düşünürsek Delta varyantının ülke genelinde yayılacağını öngörmek çok zor değil. Yurtdışından gelenlerin aşılama süreçleri de sıkı şekilde sorgulanabilir. Sadece hızlı antijen testleri yaparak bu kişilerin ülkemizde normal hayatına devam etmeleri çok uygun olmaz.”