Türkiye'ye girmeye çalışan terörist yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 1 PKK'lı teröristin yakalandığını duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 şahsı yakaladı. Yakalanan şahsın PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
DHA
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