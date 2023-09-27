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Türkiye'ye girmeye çalışan terörist yakalandı

Türkiye'ye girmeye çalışan terörist yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 1 PKK'lı teröristin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 şahsı yakaladı. Yakalanan şahsın PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi. 

DHA

Etiketler suriye türkiye sınır terörist pkk
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