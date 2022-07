Türkiye'ye gurbetçi akını: Hiç anlatıldığı gibi kötü değil

Başta Avrupa'da yaşayanlar olmak üzere çok sayıda gurbetçi bayram tatili için Türkiye'ye dönüyor.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin yaz tatillerini ve Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek için çıktıkları yolculuklarında, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye girişleri sürüyor. Kapıkule'den 25 Haziran'dan bu yana 260 bin gurbetçi, ülkeye giriş yaptı.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin yaz izinlerini geçirmek üzere ana vatana gelişleri sürüyor. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye araçlarıyla giriş yapan gurbetçiler, yaz tatillerini Kurban Bayramı ile birleştirdi. Gurbetçilerin gelişleri nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı'nda da tüm hazırlıklar tamamlandı. Ek personel takviyesi yapılan Kapıkule'de işlemler hızlıca gerçekleştiriliyor. Kapıkule'den 25 Haziran'dan itibaren 260 binden fazla gurbetçinin giriş yaptığı belirtildi.

"HİÇ ANLATILDIĞI GİBİ KÖTÜ DEĞİL"

Almanya'nın Berlin kentinden gelen Nalan Dündar, 6 hafta boyunca hem Kurban Bayramı'nı kutlayacaklarını hem de tatil yapacaklarını belirterek, "Berlin'den geliyoruz. Yolculuk gayet güzel geçti. Hiç anlatıldığı gibi kötü değildi. Yollar boştu. Sadece sınırlarda biraz bekledik, o da normal. Samsun'a gidiyoruz. Sonra gezeceğiz. 6 haftalığına geldik. Tatil beldelerine de gitmeyi düşünüyoruz. Önce memleketimize varalım, önümüzde Kurban Bayramı var. Vatanımıza geldik ya başka bir şey istemiyoruz" dedi.

"MEMLEKET SEVDASI BAŞKADIR"

Türkiye'ye Hollanda'dan gelen Burhan Açkalmaz ise Türkiye'ye özlemini dile getirerek, "Hollanda'dan geliyoruz. Okullar tatile girdi, bu hafta başladı. Biz de memleketi ziyarete geldik. Yozgat'a gidiyoruz. Önce Kurban Bayramı, ondan sonra tatil yerlerine bakacağız. Önce ailemizi ziyaret, ondan sonra eşi dostu ziyaret. Toplam 5 haftalığına geldik. Yolculuk güzeldi. Ben fazla beklemedim. Çok bekleyen arkadaşlar oldu ama ben güzel geçtim. Ülke özlemi anlatılmaz. Özlemin tarifi yok. Memleket sevdası başkadır. İnşallah bundan sonra da eksik olmaz. Evlatlarımıza da onu aşılamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"ÇOCUKLAR KENDİLERİNİ KURTARSINLAR, TEMELLİ DÖNÜŞ YAPARIZ"

Almanya'dan gelen Firdevs Çiçek de ülkeye geri dönüş hayalini kurduğunu söyleyerek, "Almanya'dan geliyoruz. Yolculuk süper geçti. Mutluyuz, sonunda vatana kavuştuk. Çok özledim. Ben her zaman özlüyorum. Her şeyi özledim, Türkiye bambaşka. Ben orada doğdum, büyüdüm ama buranın özlemi, her şeyi benim için çok farklı. Vatanımı seviyorum. Sakarya'ya gideceğim. Evimiz, ailemiz, akrabalarımız orada. Önce oraya sonra Allah nasip ederse Erzurum'a geçeceğiz. Eşim Erzurumlu. Sonra biraz tatil ve maalesef dönüş. 1 sene boyunca sadece bu anı bekliyorum. Yetmiyor ama buna da şükür. Mecburuz, çocuklar var, okuyorlar. İnşallah kendilerini kurtarsınlar, temelli dönüş yaparız. Ben çok istiyorum" dedi.