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  3. 22 Şubat 2020 13:15

Türkiye'ye hangi ülke dost, hangi ülke düşman ? İşte son anket sonuçları

Andy-Ar son anket sonuçlarını açıkladı. Katılımcılara ''Hangi ülke dost, hangi ülke düşman?'' sorusu yöneltildi. Anket sonuçlarına göre, dost ülke olarak Azerbaycan birinci sırada yer alırken, ABD düşman görülen ülkeler sıralamasında ilk sırada yer aldı.

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Andy-Ar araştırma şirketi yaptığı son ankette vatandaşlarımıza hangi ülkenin Türkiye dost, hangi ülkenin düşman olduğunu sordu. Buna göre; Türkiye'ye dost gözüken ülkeler arasında en yüksek oran Azerbaycan'a ait. Azerbaycan'ın ardından Pakistan yüzde 62 oranında dost gözüküyor.

"DÜŞMAN" SIRALAMASINDA İLK SIRADA ABD VAR
Ankette diğer ülkeler ise Türkiye'nin düşmanı olarak görüldü. Amerika yüzde 86, Almanya yüzde 68, İngiltere yüzde 71, Fransa yüzde 71, Rusya yüzde 46 oranında düşman olarak gözüküyor. Araştırma İdlib'de yaşanan gerilimden önce yapıldığı için Rusya'nın düşman görülmesindeki oranın düşük olduğu görüldü.

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