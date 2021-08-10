Türkiye'ye ve Türk kadınlarına hakaret yağdıran Afgan bakın nereden çıktı

Hem Türkçe'yi az bildiğini söyleyip hem de şakır şakır Türkçesi'yle sosyal medyadan Türkiye'ye ve Türk kadınlarına hakaretler yağdıran ve gazeteci olduğunu iddia eden Afganistan vatandaşının Türkiye'den "kaçtıktan" sonra konuştuğu ortaya çıktı.

Sosyal medya sitesinde yayınladığı bir videoda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a ve Türkiye’de yaşayan gençlere hakaret eden Afgan gazeteci Sunatullah Saadat hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Bazı haber ve sosyal medya sitelerinde yabancı uyruklu bir gazeteciye ait olduğu iddia edilen şahsın, yayınladığı videonun suç ve suç unsuru içerdiği" belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Sunatullah Saadat, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için "Şerefsiz" demiş ve ardından "Gece gündüze kadar göğüslerini göstererek para kazanan sizin gençleriniz değil mi? Göstereyim mi dünyada. 5 kuruş için 5 lira için 10 lira için hangi işleri yapmıyorlar. Google'a yaz, ne çıkıyor? Çıplak karılar çıkıyor. Bizim ülkemiz savaşla bozulmuşsa sizin ülkenizi kültürle bozmuşlar" ifadelerini kullanmıştı.

Gazeteci olduğu gelirtilen Saadat'ın paylaştığı video, tepkilere neden olmuştu.

Gelen tepkilerin ardından yeni bir video daha yayınlayan ve geri adım atan Saadat, başta Türk kadınları olmak üzere Tanju Özcan'dan da özür dilediğini aktardı.

Afgan gazeteci Sunatullah Saadat yeni videosunda "Bu şey özür dilemekle olmaz biliyorum, çoğunuz öfkelisiniz ve beni öldürmek istiyorsunuz. Tamam ben ölmeye de razıyım. Ama ben bu video üzerinden bütün Türkiye milletinden, Türkiye kadınlarından ve sayın Tanju Özcan'dan özür dilerim. Ama arkadaşlar kendiniz düşünün, ben haklı olmasam da, şimdi ben geldim Türk kadınlarına bir şey dedim, bütün Türkiye ayağa kalktı. Ama nasıl bir belediye başkanı geliyor bütün Afganistan Afganları eğitimsiz, dilenci diye hitap ediyorlar. Onu da biraz düşünün." demişti.