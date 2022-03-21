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Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda; hastane yönetimi ve doktora soruşturma

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda; hastane yönetimi ve doktora soruşturma

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde uzman çavuş ile doktor arasında yaşanan arbede sonrası görevli doktor hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde yaşanan olayın ardından güvenlik kamera kayıtlarının ortaya çıkması ile tedbiren görevden uzaklaştırılan Uzman Çavuş Ali A. hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılmıştı.

Olayın taraflarından Doktor Tahir T. 10 gün izin aldı. Yaşanan gerginlik nedeniyle doktor hakkında idari ve adli soruşturma başlatıldı. Uzman Çavuşu ameliyat sonrası taburcu olma esnasında hastane içinde alkışlayan grup ve organize edenler hakkında da idari soruşturma başlatıldı.

ALKIŞLI PROTESTOYA İDARİ SORUŞTURMA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi tarafından hem doktor, hem de Jandarma Uzman Çavuş’u alkışlayarak protesto edilmesine ön ayak olan hastane yönetiminde bulunan görevliler hakkında da idari soruşturma açıldı.

Hastane yönetiminin Uzman Çavuş’un taburcu olması esnasında hastanenin arka kapısından çıkarılması yönündeki talebini hiçe sayan ve kapıyı kilitleyen görevliler hakkında da idari soruşturma devam ediyor.

Etiketler hastane soruşturma hastanede uzman çavuş
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