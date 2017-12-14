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  3. 14 Aralık 2017 00:02

Türkiye'yi internetle tanıştıran isim vefat etti

Türkiye'yi internet ile tanışmasında büyük rol oynayan Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Teknolojosi ve Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Akgül hayatını kaybetti.

Türkiye'yi internetle tanıştıran isim vefat etti
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Türkiye'nin internet ile tanışmasında önemli katkıları olan Bilkent Üniversitesi  Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr.  Mustafa Akgül, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında vefat etti

Türkiye'nin internet ile tanışmasında önemli katkıları  olan Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü  Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Akgül, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 69  yaşında vefat etti. 

Türkiye'de "internetin babası" olarak kabul edilen Akgül, tedavi  gördüğü hastanede akşam saatlerinde vefat etti.

Cenazesi, 15 Aralık Cuma günü ikindi namazını müteakiben Doğramacızade  Ali Paşa Cami'sinde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığında  defnedilecek.

"İnternet konusunda yaptığı hizmetler her zaman anılacaktır"

Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar, Akgül'ün  vefatına ilişkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akgül'ün alanında uzman,  dünyaca ünlü çalışmaları olan saygın bir bilim adamı olduğunu, Türkiye'nin  yetiştirdiği kıymetli bir insanı kaybetmenin üzüntüsü içinde olduklarını ifade  etti.

Atalar, "Hocamızın yaptığı çalışmalar, internet ve bilişim konusunda  yaptığı hizmetler Türkiye tarafından her zaman anılacaktır." ifadesini kullandı.

İlk basılı internet kitabı

Akgül, 10 Mayıs 1948 tarihinde doğdu, 1970'de ODTÜ İnşaat Mühendisliği  Bölümünden, 1974 ODTÜ Matematik Bölümünden mezun oldu, 1981'de Waterloo  University'den (Kanada) Combinatorics and Optimization üzerine doktora derecesini  aldı.

İnternet Kurulu, Kamunet Teknik Kurulu, TOBB Sektör Kurulu üyelikleri  ve Türkiye Bilişim Derneği Yönetim Kurulu üyeliği yapan Akgül, İnternet  Teknolojileri Derneği ve Linux Kullanıcıları Derneği başkanlık görevlerinde de  bulundu.

İnet-tr İnternet Konferansları, Akademik Bilişim ve İnternet  Haftası'nı düzenleyen ekibin başında yer alan Akgül, ilk basılı Türkçe internet  kitabı olan "İnternet: Bilgiye Erişimin Yeni Araç ve Olanakları"nın yazarıydı.

University of Delaware ve North Carolina State University'de misafir  hocalık yapan Akgül, 1987'den beri Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi olarak  çalışıyordu.

AA

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