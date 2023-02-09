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Türkiye'yi kahreden iddia: ''Göçük altında 215 bin kişi var''

Türkiye'yi kahreden iddia: ''Göçük altında 215 bin kişi var''
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Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kahramanmaraş merkezli depremde göçük altında kalan kişi sayısının 215 bin civarında olabileceğini iddia etti.

Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından arama-kurtarma çalışmaları devam ederken korkunç bir rakam paylaştı. 

Twitter hesabından açıklama yapan Ercan, ''Depremin dördüncü günü olan 9 Şubat’tayız. Tüzel(resmi) açıklamalar: ölü sayısı 14 bin 351, 60 bin yaralı, 4 milyon yapının 7 bini yıkılmıştır. Göçen 7 bin yapı içinde kalan yaklaşık kişi sayısı, 224 bin kişidir. Kurtulan 9 bin ise 215 bin dolayında kişi göçük altında olabilir." dedi. 

Ercan sözlerini şöyle devam etti:

"Gerçek ölü sayısı, 9.günden sonra başlayacak olan göçük kaldırma işlemiyle ortaya çıkacaktır. Durum çok acı. Ancak baş etmek zorundayız."

 

Etiketler ahmet ercan göçük deprem enkaz kahramanmaraş depremi
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