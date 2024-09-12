TUS sonuçları açıklandı

2024-TUS 2. Dönem ve 2024-STS Tıp Doktorluğu 2. dönem sınav sonuçları açıklandı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada; "2024-TUS 2. Dönem ve 2024-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem Sınav Sonuçları Açıklandı

18 Ağustos 2024 tarihinde uygulanan 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 2. Dönem) ile 2024 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’nın (2024-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 12 Eylül 2024 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.