TUS yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM, 2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2. dönem yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 19-25 Ekim'de tercihleri alınan 2022-TUS 2. dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.
2022-TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçları Açıklandıhttps://t.co/xGa5v0vVeK pic.twitter.com/qx8FyLfB3V— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) November 4, 2022
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