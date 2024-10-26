TUSAŞ saldırısında yaralıların son durumu belli oldu
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Ankara'daki TUSAŞ tesislerine yönelik terör saldırısında yaralanan 22 kişiden 15'i taburcu edildi. 7 kişinin tedavisi ise sürüyor.
Ankara’da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan vatandaşların tedavileri sürüyor.
23 Ekim Çarşamba günü gerçekleşen saldırıda 5 kişi şehit olmuştu. Saldırıda 22 kişi de yaralanmıştı.
Sağlık Bakanlığı, saldırıda yaralanan 22 kişiden 15'inin taburcu edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "7 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.
Ne olmuştu?
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi'ne 23 Ekim Çarşamba günü terör saldırısı gerçekleştirildi. Patlamanın ardından silah sesleri yükseldi. Saldırıdan hemen sonra özel hareket tesise gelerek geniş çaplı operasyon başlattı. Saldırıda 5 kişi şehit olurken, 22 kişi yaralandı. 2 terörist ölü olarak ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 1'i kadın 2 teröristin, terör örgütü PKK üyesi olduğunu açıkladı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol