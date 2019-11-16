TUSAŞ'ta torpil iddiası ! Kotil ailesini mi yerleştirdi ?

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’DE (TUSAŞ) genel müdürlüğüne atandıktan sonra kurumda tasfiyeler gerçekleştiren Temel Kotil’in önemli görevlere akrabalarını getirdiği iddia edildi. Kotil’in TUSAŞ’ta çalışan akrabalarının listesini sosyal medya hesabından yayımlayan İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık, “TAİ’yi (TUSAŞ) Temel Kotil ailesi zapt etmiş” ifadelerini kullandı.



THY Genel Müdürlüğü görevinden ayrıldıktan sonra 2016 yılında TUSAŞ Genel Müdürlüğü’ne atanan Temel Kotil, şirket içerisinde “organizasyonel yeniden yapılanma” adlı altında tasfiyeler gerçekleştirerek önemli görevlerde bulunan onlarca kişinin işine son vermişti. AKP’ye yakınlığıyla bilinen kişileri önemli pozisyonlara getirmesiyle tepki çeken Temel Kotil’in yakın akrabalarını da kurumda aldığı belirtildi.

Kurumda çalışan ve Kotil ile aynı soyadına sahip kişilerin bulunduğu bir listeyi sosyal medya hesabından paylaşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi Ali Kıdık, “TAİ’yi, Temel Kotil ailesi zapt etmiş. Artık konuşacak pek söz kalmadı. Belgeli konuş diyenlere ithaf olunur” ifadelerini kullandı. Ardından Cumhuriyet’e konuşan Kıdık, devletin kurumlarında liyakatin esas alınması gerektiğini ve kayırmacılığın felakete yol açacağını belirterek “TUSAŞ gibi bir kurumda Temel Kotil müdürken, kendi soyadını taşıyan, sülalesinden insanların bulunması beni, her duyarlı yurttaş gibi, rahatsız etti. Bu ülkede sadece Kotil ailesi ya da Rizeliler yok ki. Ama tutup 5 tane Kotil soyadlı şahsın devletin en kritik kurumlarından birinde olması rahatsızlık uyandırıcı ve kesinlikle doğru bulmuyorum” açıklamasını yaptı.