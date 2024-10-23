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TUSAŞ'taki terör saldırısına yayın yasağı

TUSAŞ'taki terör saldırısına yayın yasağı
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RTÜK, Ankara'da TUSAŞ tesislerine yönelik saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildiğini duyurdu.

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi'ne terör saldırısı gerçekleştirildi. Patlamanın ardından silah sesleri yükseldi. Saldırıda şehit ve yaralıların olduğu bildirildi. 

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

RTÜK, TUSAŞ'taki terör saldırısına ilişkin yayın yasağı kararı alındığını duyurdu. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Yerli ve milli savunma ürünlerimizin geliştirildiği gururumuz TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı sonrasında ilgili mahkeme tarafından yayın yasağı kararı alınmıştır. Medyamızda, resmi makamların yaptığı açıklamaların dışında özellikle sosyal medya kaynaklı, teyit edilmemiş bilgilere ve görüntülere yer verildiği tespit edilmiştir. Terörün propagandasını yapacak yayınların ivedilikle son bulması şarttır. İzleme uzmanlarımızın raporlamaları sonrasında yayın yasağına uymayanlara en ağır yaptırımlar uygulanacaktır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

 

 

Etiketler tusaş terör saldırısı yayın yasağı ankara
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