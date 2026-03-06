TÜSİAD'ın eski başkanlarına bir beraat bir hapis cezası: Karar açıklandı!

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Ömer Arif Aras’ın, derneğin genel kurulunda yaptıkları konuşmalar nedeniyle "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla yargılandıkları davada karar çıktı. Mahkeme, her iki isim için de hapis cezasına hükmederken, "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçundan beraat kararı verdi.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Ömer Arif Aras hakkında, derneğin 13 Şubat 2025 tarihli Genel Kurulu'ndaki konuşmaları nedeniyle açılan dava sonuçlandı. İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme, sanıklar hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıl 3 ay 18 gün hapis cezasına hükmetti. "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçundan ise sanıkların beraatine karar verildi. Mahkeme, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçuna ilişkin hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Savunma: "Konuşma Bütünüyle İyi Niyetlidir"

Dördüncü kez hakim karşısına çıkan sanıklardan Ömer Arif Aras, esasa ilişkin mütalaaya karşı yaptığı savunmasında suçlamaları reddetti. Aras, 20 dakikalık konuşmasının bağlamından koparıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Huzurdaki yargılama konusu beyanlarım incelendiğinde suçlamaya konu bir durum olmadığı anlaşılabilir. Konuşmam bütünüyle ekonomik kalkınmaya yöneliktir ve tamamen iyi niyetlidir. Güncel meselelere isim vermeden değinen, ülkenin kalkınması için yapılmış bu konuşmanın suç olarak gösterilmesini kabul etmiyorum. 72 yıllık yaşamımda hiç mahkemeye çıkmamış bir kişi olarak, savcılığın mütalaasındaki hukukun evrensel ilkelerine aykırı değerlendirmeleri reddediyorum."

Daha önceki celselerde savcı, her iki sanığın da "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından 1 yıl 10 aydan 5 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etmişti.

DHA