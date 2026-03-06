  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. TÜSİAD'ın eski başkanlarına bir beraat bir hapis cezası: Karar açıklandı!

TÜSİAD'ın eski başkanlarına bir beraat bir hapis cezası: Karar açıklandı!

TÜSİAD'ın eski başkanlarına bir beraat bir hapis cezası: Karar açıklandı!
Güncelleme:

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Ömer Arif Aras’ın, derneğin genel kurulunda yaptıkları konuşmalar nedeniyle "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla yargılandıkları davada karar çıktı. Mahkeme, her iki isim için de hapis cezasına hükmederken, "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçundan beraat kararı verdi.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Ömer Arif Aras hakkında, derneğin 13 Şubat 2025 tarihli Genel Kurulu'ndaki konuşmaları nedeniyle açılan dava sonuçlandı. İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme, sanıklar hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıl 3 ay 18 gün hapis cezasına hükmetti. "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçundan ise sanıkların beraatine karar verildi. Mahkeme, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçuna ilişkin hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Savunma: "Konuşma Bütünüyle İyi Niyetlidir"

Dördüncü kez hakim karşısına çıkan sanıklardan Ömer Arif Aras, esasa ilişkin mütalaaya karşı yaptığı savunmasında suçlamaları reddetti. Aras, 20 dakikalık konuşmasının bağlamından koparıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Huzurdaki yargılama konusu beyanlarım incelendiğinde suçlamaya konu bir durum olmadığı anlaşılabilir. Konuşmam bütünüyle ekonomik kalkınmaya yöneliktir ve tamamen iyi niyetlidir. Güncel meselelere isim vermeden değinen, ülkenin kalkınması için yapılmış bu konuşmanın suç olarak gösterilmesini kabul etmiyorum. 72 yıllık yaşamımda hiç mahkemeye çıkmamış bir kişi olarak, savcılığın mütalaasındaki hukukun evrensel ilkelerine aykırı değerlendirmeleri reddediyorum."

Daha önceki celselerde savcı, her iki sanığın da "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından 1 yıl 10 aydan 5 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etmişti. 

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

İran'dan ateşlenen ve hava sahamızda imha edilen füzenin asıl hedefi belli oldu
İran'dan ateşlenen ve hava sahamızda imha edilen füzenin asıl hedefi belli oldu
Uzak Şehir'in efsane oyuncusunun yeni imajı herkesi şaşırttı; gören tanıyamadı!
Uzak Şehir'in efsane oyuncusunun yeni imajı herkesi şaşırttı; gören tanıyamadı!
Eli kürekli vatandaş, aç kurtları köye indiklerine pişman etti
Eli kürekli vatandaş, aç kurtları köye indiklerine pişman etti
Ekranların yakışıklı oyuncusu ile güzel spikeri evleniyor
Ekranların yakışıklı oyuncusu ile güzel spikeri evleniyor
Ekranların güzel oyuncusu Devrim Özkan gönlünü basketbol sahalarının yıldızına mı kaptırdı ?
Ekranların güzel oyuncusu Devrim Özkan gönlünü basketbol sahalarının yıldızına mı kaptırdı ?
İslam Memiş'ten altın, gümüş, borsa, Dolar ve Bitcoin için yol haritasını açıkladı
İslam Memiş'ten altın, gümüş, borsa, Dolar ve Bitcoin için yol haritasını açıkladı
Genç anne ile kızının cesedi denizde bulunmuştu: Son görüntüleri ortaya çıktı
Genç anne ile kızının cesedi denizde bulunmuştu: Son görüntüleri ortaya çıktı
Bir sektör daha ölüyor... Milyonlarca TL'lik servet için çırak yetişmiyor
Bir sektör daha ölüyor... Milyonlarca TL'lik servet için çırak yetişmiyor
Etiketler hagb tüsiad orhan turan ömer arif aras
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Antalya'daki F-16 paniği yerli ve milli Hürjet çıktı! Antalya'daki F-16 paniği yerli ve milli Hürjet çıktı! Kaşla göz arasında uzaktan kumandalı kuyumcu soygunu saniye saniye kamerada Kaşla göz arasında uzaktan kumandalı kuyumcu soygunu saniye saniye kamerada Son anketten AK Parti'ye de CHP'ye de soğuk duş! İkisi de kaybetti Son anketten AK Parti'ye de CHP'ye de soğuk duş! İkisi de kaybetti Ekranların güzel oyuncusu Devrim Özkan gönlünü basketbol sahalarının yıldızına mı kaptırdı ? Ekranların güzel oyuncusu Devrim Özkan gönlünü basketbol sahalarının yıldızına mı kaptırdı ? Gece yarısı büyük panik: Bir anda kaymaya başlayan 8 katlı apartman sabaha karşı tahliye edildi! Gece yarısı büyük panik: Bir anda kaymaya başlayan 8 katlı apartman sabaha karşı tahliye edildi! Mustafa Sarıgül'e 120 bin TL ceza kesildi; bu sefer plakayı tokatlayarak isyan etti Mustafa Sarıgül'e 120 bin TL ceza kesildi; bu sefer plakayı tokatlayarak isyan etti Sevilen dizi ekranlara veda etti; oyuncuların veda mesajları izleyiciyi ağlattı Sevilen dizi ekranlara veda etti; oyuncuların veda mesajları izleyiciyi ağlattı Bankada parası olanlar dikkat... Türk Lirası'na en yüksek faizi 10 banka belli oldu Bankada parası olanlar dikkat... Türk Lirası'na en yüksek faizi 10 banka belli oldu Trump, İran'dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açık açık ilan etti! Trump, İran'dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açık açık ilan etti! İran'dan ateşlenen ve hava sahamızda imha edilen füzenin asıl hedefi belli oldu İran'dan ateşlenen ve hava sahamızda imha edilen füzenin asıl hedefi belli oldu
Gayrimenkulde konkordato talebi reddedildi: Binlerce mağdur için yeni süreç başlıyor Gayrimenkulde konkordato talebi reddedildi: Binlerce mağdur için yeni süreç başlıyor Ece Üner ana haberi İspanyolca kapattı; sosyal medyada yer yerinden oynadı! Ece Üner ana haberi İspanyolca kapattı; sosyal medyada yer yerinden oynadı! İslam Memiş altın ve gümüş için ''asıl yükseliş başlayacak'' deyip tarih verdi! İslam Memiş altın ve gümüş için ''asıl yükseliş başlayacak'' deyip tarih verdi! MHP Genel Merkezi'nde dikkat çeken sürpriz görüşme MHP Genel Merkezi'nde dikkat çeken sürpriz görüşme Uzak Şehir'in efsane oyuncusunun yeni imajı herkesi şaşırttı; gören tanıyamadı! Uzak Şehir'in efsane oyuncusunun yeni imajı herkesi şaşırttı; gören tanıyamadı! Oval Ofis’te ilginç anlar... Beyaz Saray'dan gelen bu görüntüler olay oldu! Oval Ofis’te ilginç anlar... Beyaz Saray'dan gelen bu görüntüler olay oldu! Akaryakıt zamları durmuyor! Benzin ve motorine yine zam, yeniden zam geliyor Akaryakıt zamları durmuyor! Benzin ve motorine yine zam, yeniden zam geliyor İstanbul'da öldürülen Atlas'ın ailesini tehdit eden zanlıdan şoke eden savunma İstanbul'da öldürülen Atlas'ın ailesini tehdit eden zanlıdan şoke eden savunma Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Kış son kez yüzünü gösteriyor, bahar geliyor! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Kış son kez yüzünü gösteriyor, bahar geliyor! SGK'dan tüm vatandaşlar için kritik uyarı: Hiç bir şart, zorunluluk yok! SGK'dan tüm vatandaşlar için kritik uyarı: Hiç bir şart, zorunluluk yok!