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  3. Tut tutabilirsen! Dolar 14 TL'ye, Euro 16 TL'ye, gram altın 800 TL'ye dayandı

Tut tutabilirsen! Dolar 14 TL'ye, Euro 16 TL'ye, gram altın 800 TL'ye dayandı

Tut tutabilirsen! Dolar 14 TL'ye, Euro 16 TL'ye, gram altın 800 TL'ye dayandı

Piyasalarda sert hareketlilik devam ediyor. Yeni yılın ilk işlem gününden bu yana ibrenin yeniden yukarı döndüğü piyasalarda, dolar, euro, sterlin, altın ve gümüş Türk Lirası karşısında yükselişini sürdürüyor. Dolar 14 TL'ye, Euro 16 TL'ye, gram altın 800 TL'ye dayandı

2021 yılının son çeyreğinde Türk Lirası'na karşı rekor üstüne rekor kıran para piyasalrı yeni yıla da hızlı girdi.

Hükümetin döviz kuru ve altın kuru korumalı TL mevduatı hesabı adımları piyasaları dizginlemiş gibi gözükse de hem dövizde hem de altındaki yükseliş hala sürüyor.

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 13,49 TL'den, Euro 15,28 TL'den, Sterlin ise 18,31 TL'den işlem görüyor.

Altın ve Gümüş

Onsu 1.816 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 776/789, çeyrek altın 1.260/1.290, Cumhuriyet altını ise 5.180/5.270 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 9.94 TL'den fiyatlanıyor.

Bitcoin ve Ethereum

Kripto para piyasalarında ise düşüş sürüyor. Bitcoin 46 bin 309 dolardan, Ethereum ise 3 bin 804 dolardan fiyatlanıyor.

 Enflasyon açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu merakla beklenen enflasyon rakamlarını açıkladı. Başta milyonlarca memur ve emekli olmak üzere tüm Türkiye'nin dört gözle beklediği kritik enflasyon verisi açıklandı. TÜİK verilerine göre enflasyon aralıkta yüzde 13,58 artarken yıllık bazda yüzde 36,08 oldu. 2021 yılı temmuz-kasım döneminde, enflasyon temmuzda 1,8, ağustosta 1,12, eylülde 1,25, ekimde 2,39, kasımda 3,51 olmak üzere toplam 10,07 olarak gerçekleşmişti. 2021 aralık dönemi enflasyonu ise 13,58 oldu. Buna göre, 2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon 23,65 olarak gerçekleşti.

Saray'ın ekonomi profesörü açıkladı; işte Erdoğan'ın yeni ekonomi hamlesi

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Japon gazetesi Nikkei Asia’ya yaptığı açıklamada enflasyona karşı garanti verecek ve ülkeyi cari fazla verme yoluna sokacak Türk Lirası bazlı bir dizi yeni finansal araç hazırlığında olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Göksel Aşan, AK Parti’nin enflasyona karşı garanti vermeye hazırlandığını belirtti.

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