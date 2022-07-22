Tut tutabilirsen! Dolar, Euro ve altın uçuşa geçti!

Piyasalarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dün verdiği faiz kararı sonrasında yükseliş devam ediyor. işte Dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Türk Lirası'ndaki değer kaybı yılın ikinci yarısında daha da hız kazanırken, TCMB Para Politikası Kurulu'nun dün verdiği politika faizini 14 puanda sabit tutma kararıyla yeniden alevlenen piyasalarda korkutan seviyeler görülmeye başladı.

Türkiye’de resmi enflasyon yüzde 78.62’yi bulurken, politika faizinde 6 aydır değişikliğe gitmeyen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dün yaptığı açıklamada politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14 seviyesinde sabit tutulmasına karar verildiğini duyurdu.

CDS'in 900 baz puana yaklaşması dış borçlanma maliyetini çift haneye getirirken, düşük rezervler yeni döviz kaynağı olmadan kur politikaların uzun vadede sürdürülebilir olmadığı endişelerini getiriyor.

İşte piyasalardaki son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 17,72 TL'den başlayan Dolar 17,76 TL'den,

18,06 TL'den başlayan Euro 18,10 TL'den,

21,22 TL'den başlayan Sterlin ise 21,27 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 17,69 lira, avronun satış fiyatı ise 18,04 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.713 dolardan başlayan Ons altın 1.729 dolardan,

976 TL'den başlayan Gram altın 987 TL'den,

1.570 TL'den başlayan çeyrek altın 1.588 TL'den,

6.458 TL'den başlayan Cumhuriyet altını ise 6.533 TL'den,

10,69 TL'den başlayan Gümüş ise 10,81 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise

Güne 22.957 dolardan başlayan Bitcoin 23 bin 616 Dolar,

1.569 dolardan başlayan Ethereum ise bin 638 Dolar'dan işlem görüyor.

Petrol Fiyatları

Petrol fiyatlarında bir önceki seansta yaşanan sert düşüş haftanın son işlem gününde yerini yüzde 1'e varan yükselişe bıraktı.

ABD ham petrolü yeni işlem gününde yüzde 1'e varan yükselişle 97 doların üzerine çıktı. Brent petrol de yüzde 1 yükselişle 105 dolar sınırına yükseldi. ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 400 bin varil azaldı. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 400 bin varil azalarak 426 milyon 600 bin varile gerilediğini açıkladı.

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 400 bin varil azaldı.