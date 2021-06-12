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Tutkusu sonu oldu! Genç öğretmenden acı haber

Tutkusu sonu oldu! Genç öğretmenden acı haber

Erzincan'da attan düşen 24 yaşındaki okul öncesi öğretmeni Songül Ö., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Erzincan merkezde yaklaşık 1 hafta önce meydana gelen olayda, okul öncesi öğretmeni Songül Ö. en büyük tutkusu olan ata binerek arazide tur atmaya başladı.

Kısa bir süre sonra atın ürkerek kaçması üzerine Songül Ö. yere düşerek kafasını çarptı. Beyin kanaması geçiren ve kaldırıldığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşen Songül Ö.'nün bağışlanan organları, 3 hastaya umut oldu.

Ö.'den alınan karaciğeri ve bir böbreği 2 hastaya nakledilmek üzere ambulans uçakla Samsun'a götürüldü, diğer böbreği ise ambulansla Trabzon'daki hastaya nakledilmek üzere yola çıkarıldı.

ACI HABER YAKINLARINI YASA BOĞDU
Songül Ö., dün hastanede hayatını kaybetti. Erzincan'da Terzibaba Camisinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Songül öğretmenin acı haberi yakınlarını yasa boğarken geriye at üzerinde çektirdiği fotoğrafları kaldı.

İHA

Etiketler erzincan öğretmen
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