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tuttur.com'da yeni dönem, CEO açıklandı

tuttur.com'da yeni dönem, CEO açıklandı
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Saran Group bünyesinde dört yıldır S Sport Plus Genel Müdürü olarak görev alan Zeynep Acar, 23 Temmuz 2024 tarihinde Tuttur.com CEO’su olarak atandı. Zeynep Acar, Türkiye’de yasal bahis sektöründeki ilk kadın CEO olarak görevine başladı.

Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) bölümü mezunu olan Zeynep Acar, 2020 yılında Saran Group’a OTT Genel Müdürü olarak katıldı. Zeynep Acar yönetimindeki Türkiye’nin ilk spor odaklı streaming platformu S Sport Plus, dört yılda, 2 milyondan fazla kayıtlı kullanıcıya ulaştı ve aktif üye sayısını 13 kat artırdı.

Bugüne kadar spor içeriği ve yayıncılığı alanında pek çok önemli görevde bulunan Acar, bu atama ile Türkiye’de bu sektördeki ilk kadın CEO oldu. Saran Group’un cinsiyet ve fırsat eşitliği gözeten IK politikalarının yansıması olarak gösterilen bu atama, sektördeki eşitlikçi istihdam politikaları için iyi bir örnek teşkil ediyor.

ZEYNEP ACAR KİMDİR?

Medya ekosistemi içinde 25 yılı aşkın bir süredir NTV ve BBC Türkçe’de editör, NTV Spor’da Operasyon Direktörü, Digiturk - beIN Medya Grubu’nda ise önce İçerik Müdürü, sonrasında ise Spor Hakları ve İçerik Stratejisi Direktörü olarak görev aldı. Digiturk’teki görevinde, Türkiye Süper Lig başta olmak üzere spor hakları yatırımları yönetimi ve spor kulüpleri, federasyonlarla ilişkilerin yürütülmesi konusunda aktif olarak rol aldı.

Zeynep Acar, 2018’de, dünyanın en büyük oyun şirketlerinden biri olan Riot Games’e  İş Geliştirme Direktörü olarak katıldı. Bu süreçte, Türkiye’nin ilk profesyonel Espor Arenası’nın hayata geçirdi ve halen de Türkiye Espor Federasyonu Yönetim Kurulu’nun ilk kadın üyesi olarak görevini sürdürüyor.

Zeynep Acar, 2019-2021 yıllarında ise spor, sürdürülebilir kalkınma ve sosyal faydayı gözeten bir anlayışla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Spor İstanbul’a danışmanlık hizmetleri verdi. İki yıl süreyle UNDP Türkiye Spor İletişimi Danışmanı görevini sürdürdü.

Etiketler tuttur.com zeynep acar
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