Tutuklanan emekli albay Orkun Özeller: ''Her türlü iftira, hakaret, tehdit boyutunda''

MHP lideri Bahçeli'nin eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'a çağrısıyla başlayan yeni terörsüz Türkiye sürecini sert ifadelerle eleştiren ve Bahçeli hakkında yaptığı açıklamalar sonrasında tutuklanarak cezaevine konulan emekli albay Orkun Özeller cezaevinden yazdığı mektupta "her türlü iftira, hakaret, tehdit boyutunda" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik “hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamalarıyla 7 gündür tutuklu bulunan emekli albay Orkun Özeller, cezaevinden bir mektup yolladı.

Cumhuriyet gazetesinden Çağdaş Bayraktar'ın haberine göre bebek katili teröristbaşı Abdullah Öcalan için "kurucu önder" ifadesinin kullanılmasını sert ifadelerle eleştiren ve yeni sürecin hiçbir fayda getirmeyeceğini savunmasının MHP ve DEM’de rahatsızlık yarattığını belirten Özeller, “Fakat bu rahatsızlığın sözde milliyetçiler cenahında tezahürü her türlü iftira, hakaret, tehdit boyutunda oldu. Ben içerideyken de yakınlarıma yönelik bu çirkin yaklaşım sürüyor” dedi.

Mektubunda kendisini hedef yapanların başında Ü.Ç.’ın geldiğini söyleyen Özeller, “Toplum bu kişiyi Sinan Ateş’in ailesine yönelik terbiye dışı paylaşımlardan tanıyor. Hakkımda hakarete varan ve hedef gösteren ifadeler kullanıyor. Ayrıca kendisinden geçmişten Süleyman Soylu ile ilgili anlattığı iddiaları kamuoyuyla da paylaşmasını talep ediyorum” diye konuştu.

Terör örgütü YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu SDG’ye operasyon yapılması gerektiğini de belirten Özeller, “Ertelenecek bu harekât, SDG’nin hava unsurlarını tamamlamasından sonra kaçınılmaz olacak ve İsrail’in direktifiyle saldıracaklar” uyarısında bulundu.

Cumhuriyet