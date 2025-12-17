Tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'dan dikkat çeken hamle

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un avukatları ile yollarını ayırdığı öğrenildi. Ersoy'un yeni avukatı ise dikkat çekti.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan ve uyuşturucu testi sonucu pozitif çıkan Habertürk TV'nin eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

Ersoy'un, gözaltı ve ifade işlemleri sırasında kendisini temsil eden üç avukatla yollarını ayırdığı öğrenildi.

Bu kararın, tutuklanmasının ardından savunma sürecine dair yapılan kapsamlı değerlendirmeler neticesinde alındığı belirtildi.

POLAT ÇİFTİNİN AVUKATIYLA ANLAŞTI

Halk TV'de yer alan habere göre, Mehmet Akif Ersoy, yeni savunma süreci için Ankara Barosu’na kayıtlı Avukat Hüseyin Kaya ile anlaştı.

Ersoy ve Kaya, Silivri Cezaevi’nde bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, dosyayı ve mevcut durumu detaylıca ele aldıkları kaydedildi.

Öte yandan Avukat Hüseyin Kaya bir dönem, Dilan - Engin Polat çiftinin avukatlığını da üstlenmişti.

HalkTV