Tutuklanan Ümit Karan'ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında saç ve kan örneği alınan Ümit Karan'ın test sonucu pozitif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yürütülen ‘Uyuşturucu’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 23 kişiden, aralarında eski futbolcu Ümit Karan’ın da bulunduğu 13 şüpheli ''uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi başkalarına verme'' suçundan tutuklandı.

Ümit Karan'ın hakimlik ifadesinde, ''Benim gece hayatım var ama uyuşturucu kabul etmem'' dediği öne sürülmüştü.

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu’nda saç ve kan örnekleri alınan eski milli futbolcu Ümit Karan’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı.

Karan’ın hem kanında hem de saçında ‘kokain’ maddesinin pozitif çıktığı öğrenildi. 

 

