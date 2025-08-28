Tutuklu belediye başkanı İnan Güney'in bomba planı: Polis ''AK Parti'' belgelerine el koydu

CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in AK Parti dönemine ait usulsüzlük iddialarını içeren raporları odasında tuttuğu ortaya çıktı. Polisler gelince bu belgelere de el konulduğu öğrenildi.

Beyoğlu’nun CHP’li Belediye Başkanı İnan Güney, cezaevinde tutuklu bulunduğu süreçte dikkat çekici bir hamleyle gündeme geldi.

OPERASYONA HAZIRLIK YAPTI

Sözcü'de yer alan habere göre Güney, kendisinin gözaltına alınacağını öngörerek, önceki AK Parti'li belediye yönetimlerine dair usulsüzlük iddialarını içeren raporları hazırlattı.

Ancak bu raporları savcılığa göndermek yerine, stratejik bir kararla makam odasında tuttu.

Güney’in planı, gözaltına alınması durumunda polis aramasında bu dosyaların resmi kayıtlara geçmesini sağlamaktı. Nitekim öyle de oldu.

POLİS KAYITLARA GEÇİRDİ

Polis, Güney’in odasında yaptığı aramada bu yolsuzluk dosyalarını ele geçirdi ve tutanaklara işledi.

Bu hamle, dosyaların savcılık kayıtlarına girmesini garantiledi.

Geçmişte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin AK Parti dönemine ilişkin hazırladığı yolsuzluk dosyaları, dönemin İçişleri Bakanlığı tarafından “müfettiş incelemesi” gerekçesiyle engellenmiş ve iddialar sonuçsuz kalmıştı.

Güney’in bu taktiği, benzer bir engellemeyi aşmak için 'zekice' bir adım olarak değerlendiriliyor.

Dün sabah saatlerinden itibaren CHP’liler, bu yolsuzluk dosyalarını kamuoyuyla paylaşmaya başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuyu bizzat gündeme taşıyarak dosyaların içeriğine dikkat çekti.

Öğleden sonra savcılıktan gelen açıklama, dosyalarla ilgili bağımsız bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

'YOLSUZLUK BELGELERİNİ HEDİYE PAKETİ GİBİ POLİSE TESLİM ETTİ'

Dün akşam Beyoğlu’nda düzenlenen mitingde konuşan Özgür Özel, İnan Güney’in bu stratejik hamlesini överek, "İnan Güney, önceki AK Partili belediyenin yolsuzluk belgelerini adeta bir hediye paketi gibi polise teslim etti. Belgeler poliste, savcılıkta!" ifadelerini kullandı.

Sözcü