Tutuksuz yargılama kararı tepki çekmişti: Şanlıurfa'da doktora saldıranlar tekrar yakalandı

Şanlıurfa'da özel bir tıp merkezinde görevli doktora tekme tokat saldıranlar, 'tutuksuz yargılama kararına' itirazın ardından yeniden yakalandı.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde görev başındaki acil doktoruna saldıran şüpheliler, itiraz üzerine tekrar yakalandı.

Özel tıp merkezinde muayene olmak için sıra bekleyen bir hastanın yakınları ile doktor Şeyhmus Baraş arasında sıra bekleme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma sonrası hasta yakınları doktora tekme tokatla saldırdı. Koridor boyunca dövülen doktor, güçlükle kendini bir muayene odasına kilitleyip saldırganların elinden kurtuldu.

Saldırıda başına ve vücudunun farklı bölgelerine darbe alan Şeyhmus Baraş, rapor alarak şikayetçi oldu.

SERBEST BIRAKILDILAR

Polis olaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest kaldı.

DOKTOR DİPLOMASINI YIRTTI

Baraş, saldırganlar mahkeme tarafından serbest bırakılınca karara tepki olarak adliye önünde diplomasını yırttı ve mesleği bıraktığını söyledi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Asliye Ceza Mahkemesine “tutuksuz yargılama” kararının itiraz talebinde bulundu.

TUTUKLU YARGILANACAKLAR

Bunun üzerine sağlıkta şiddet suçunun zanlıları tutuklu yargılanmak üzere tekrar yakalanmıştır.